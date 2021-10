VENETO – Avvisaglie di quinta ondata mentre 21 quarantenni su 100 non sono vaccinati

Mentre arrivano le avvisaglie della quinta ondata in Veneto, con aumento dei contagi e con i Paesi ad Est in piena emergenza, prosegue la campagna vaccinale (nelle ultime ore più di 500 nuovi contagi, aumento degli attualmente positivi da qualche giorno e terapie intensive in leggero aumento). Fortunatamente, grazie alla campagna di vaccinazione, gli effetti di questi aumenti sono decisamente minori rispetto allo scorso anno.

In base ai dati per fasce d’età vi è stata un’ottima risposta alle vaccinazioni dei 12-19enni, i meno a rischio. 7 su 10 sono vaccinati almeno con una dose.

Rimane un’alta percentuale di no-vax fra i 30enni e i 40enni. Solo il 79% dei 40enni è stato vaccinato con almeno una dose o l’ha prenotata.

Ecco i numeri di ieri