VENETO – Auto sfonda il muro di una casa: grave automobilista

La notte scorsa, alle 3:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Roma località Taggi a Villafranca Padovana per un’uscita di strada autonoma: gravemente ferito il conducente, finito contro il muro di un’abitazione. I pompieri arrivati da Padova hanno estratto l’autista dall’auto, che è stato preso in cura dal personale del SUEM, stabilizzato e trasferito in ospedale. L’auto nell’uscita di strada ha abbattuto e divelto una finestra dell’abitazione finita internamente alla casa. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 5.