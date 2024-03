VENETO – Auto in una canale: 2 feriti (FOTO)

Intervento dei Vigili del fuoco alle 12, del 5 marzo, per un’auto finita in un canale in via Onaro, a Scorzè (VE): ferite le due persone a bordo.

Al lavoro per estrarre un uomo e una donna all’interno del mezzo, la squadra dei Vigili del fuoco di Mestre e il personale del Suem 118. Entrambi i feriti in codice rosso sono stati stabilizzati da

I sanitari e poi trasferiti in ospedale.

Ancora in corso l’intervento dell’autogru per recuperare l’auto, sul posto anche i carabinieri per indagare sulle dinamiche dell’incidente.