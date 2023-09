VENETO – Auto finisce nel fossato nella notte: 3 feriti (FOTO)

Intervento dei vigili del fuoco stanotte intorno all’1 per un’auto finita in un fosso sulla SS13, a Spresiano (TV): tre feriti. Al lavoro la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale di Treviso che ha messo in sicurezza l’auto e prestato assistenza ai tre feriti, usciti autonomamente dall’auto, e presi poi in cura dal personale sanitario del 118. I carabinieri hanno deviato il traffico ed effettuato i rilievi del sinistro. L’intervento dei vigili del fuoco per la bonifica dell’area si è concluso alle 3.