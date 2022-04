VENETO – Auto finisce nel fiume ad Este: uomo miracolato

Alle 7:40 di venerdì, i vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti in località Pra a Este per un’auto finita in una diramazione del fiume Gorzone: salvo l’automobilista. I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Padova anche con una piccola imbarcazione e l’autogrù hanno iniziato le operazioni di recupero dell’auto. Il conducente venuto fuori autonomamente dalla vettura è stato preso in cura dal personale del SUEM e trasferito per ulteriori controlli in pronto soccorso. Le operazioni dei vigili del fuoco di recupero dell’auto sono finite alle 11:30.