VENETO – Auto finisce contro lampione, ferita la conducente

Poco dopo le 6 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Altinia a Favaro Veneto, provincia di Venezia, per un’auto finita contro un palo dell’illuminazione pubblica, dopo la perdita di controllo della conducente, che è rimasta ferita.

I pompieri, arrivati da Mestre con due mezzi tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la donna, che è stata presa in cura dal personale del Suem per essere trasferita in ospedale.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Ancora in corso le operazioni di rimozione del palo telefonico.