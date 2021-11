Veneto: travolta da due auto mentre prende aria, 23enne muore al matrimonio della sorella

Un’Ansa riporta della tragedia avvenuta ieri a Torre del Mosto, a una ventina di chilometri da Caorle, in provincia di Venezia. Una ragazza di 23 anni, durante il pranzo per celebrare le nozze della sorella, è morta investita da due auto mentre era fuori dal ristorante.

Uscita per prendere una boccata d’aria da sola, durante le celebrazioni, la donna ha superato il cancello della residenza agricola dove si stava tenendo la festa, probabimente senza accorgersi di aver invaso parte della strada, a causa della nebbia e della visibilità ridotta. Un’auto, arrivata all’improvviso, ha centrato la ragazza, facendola sbalzare dall’altra parte della carreggiata, dove stava sopraggiungendo un secondo veicolo che ha nuovamente colpito la ragazza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per ricostruire la dinamica dell’incidente, e i tecnici del Suem, che non hanno potuto che constatare la morte della ragazza. I due autisti sono indagati per omicidio stradale.