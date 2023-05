Veneto al nono posto tra le regioni “amiche delle mamme”

Il Veneto è al 9/o posto nell’indice generale delle regioni più “amiche delle mamme” secondo l’8/a edizione del rapporto “Le Equilibriste” di Save the Children, realizzato nel 2022.

La classifica è basata su 14 indicatori, tra i quali demografia, lavoro, servizi, salute, rappresentanza, violenza, soddisfazione soggettiva, raccolti da diverse fonti del sistema statistico nazionale.



Fatta base 100, i dati superiori a questa cifra indicano valori positivi, se inferiori, testimoniano elementi di criticità: il Veneto, in totale, registra un punteggio di 104,1, buono, ma lontano, ad esempio, dal dato della Provincia autonoma di Bolzano, prima, con 118,8.

Per quanto riguarda l’area della Demografia, la regione (106) si colloca al 7/o posto ex aequo con l’Emilia-Romagna; per la dimensione del lavoro, il Veneto (99,8) si attesta in 11/a posizione; per rappresentanza il dato è di 123,4, e qui spicca al secondo posto, dietro all’Umbria; per la dimensione salute (100,2) il punteggio pone la regione all’11/a posizione. Anche nella dimensione Servizi, il Veneto (100,6) si colloca all’11/o posto, ma scende al 16/o posto nell’area della Soddisfazione Soggettiva (96). Infine nell’area riguardante la Violenza di genere – ovvero la presenza di centri antiviolenza e case rifugio – la regione, con 107,4 si colloca all’8/o posto, staccata dalle regioni più virtuose, Friuli-Venezia Giulia (131,7) e Provincia Autonoma di Bolzano (130,3). (ANSA).