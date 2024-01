VENETO – Aggressione a una 13enne e video condivisi sui social: denunciate due ragazzine per lesioni

Due ragazze di 14 anni hanno attaccato una coetanea di 13 anni per strada a Padova. La situazione è stata portata all’attenzione della Polizia grazie ai video condivisi sui social media, permettendo alle autorità di individuare prontamente sia la vittima che le due aggressore. L’aggressione è avvenuta per motivi futili: le due ragazze hanno iniziato insultando la giovane, per poi passare a strattonarla, schiaffeggiarla e infine colpirla con un calcio e un pugno mentre era a terra.

La Polizia di Padova ha segnalato le due 14enni al Tribunale dei Minori per lesioni aggravate e diffusione di immagini violente.

Durante l’annotazione del fatto, il padre della vittima ha presentato denuncia ai Carabinieri.