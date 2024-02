VENETO – Aggredirono 14enne in stazione: sgominata baby gang

La Polizia Ferroviaria di Mestre (Venezia) ha individuato e denunciato otto ragazzi, di cui sette minorenni, per il loro coinvolgimento nell’aggressione avvenuta a gennaio presso la stazione ferroviaria di Spinea (Venezia), ai danni di un ragazzo quattordicenne. Gli agenti avevano prestato soccorso alla vittima, la quale presentava ferite al volto ed evidenti segni di trauma. Il giovane aveva raccontato di essere stato circondato e minacciato da un gruppo di ragazzi e ragazze mentre si trovava sul binario della stazione. Successivamente, era stato colpito e spinto violentemente, finendo per cadere sui binari, prima che i suoi aggressori scappassero. L’episodio era stato anche testimoniato da alcuni presenti, le cui dichiarazioni hanno permesso di identificare i membri della “baby gang”. L’unico maggiorenne del gruppo aveva precedenti per reati legati agli stupefacenti e possesso di oggetti pericolosi. Tre ragazze, tutte di quindici anni, erano già state denunciate in passato per violenza privata, minacce ed estorsione. Tutti gli individui sono stati denunciati in stato di libertà, con uno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e gli altri alla Procura per i Minorenni. Inoltre, gli atti sono stati trasmessi alla Polizia Amministrativa della Questura di Venezia, che sta adottando misure in base al “Decreto Caivano”.