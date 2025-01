Veneto – Accoltella il padre per difendere la sorella: arrestato studente di 20 anni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Un violento episodio familiare si è verificato nel Veronese durante lo scorso fine settimana, quando un giovane di 20 anni ha ferito il padre con un coltello nel tentativo di difendere la sorella durante una lite. L’alterco, avvenuto in un comune della provincia di Verona, ha visto il giovane intervenire in difesa della sorella durante quella che viene descritta come l’ennesima discussione con il padre.

In seguito all’accoltellamento, il padre è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento, dove è stato ricoverato. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Il giovane è stato arrestato dai carabinieri intervenuti sul posto. Dopo l’arresto, è stato rilasciato in seguito alla convalida. Le autorità competenti stanno ancora indagando sull’accaduto per chiarire la dinamica dei fatti e le motivazioni che hanno portato a questa violenta escalation familiare.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’identità delle persone coinvolte o sulle circostanze specifiche che hanno scatenato la lite.