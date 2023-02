VENETO – Accende la stufa e prende fuoco: uomo muore carbonizzato davanti a casa

Tragedia stamane alle 7.00 a San Fior in provincia di Treviso, dove un uomo di 75 anni, iniziali P.A., ha perso la vita a causa delle ustioni riportate. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe acceso la stufa con un liquido infiammabile e un ritorno di fiamma l’avrebbe investito. Sarebbe corso fuori casa, in via Campardo Basso, gridando e chiedendo aiuto. Dopo la segnalazione di un vicino sono arrivati i soccorsi, ma era troppo tardi. Sul posto anche i vigili del fuoco di Conegliano e i carabinieri.