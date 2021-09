VENETO – A Padova sospesi 102 operatori sanitari dell’Ulss e 9 medici convenzionati

Continua in tutto il Veneto la sospensione delle persone impiegate nella sanità che si rifiutano di sottoporsi al vaccino anti-covid.

L’Ulss 6 Euganea di Padova ha sospeso in totale 102 operatori sanitari dipendenti dell’Ulss, a cui si aggiungono 9 medici convenzionati – operanti in medicina generale, guardia medica e Suem – e altri 784 accertati, dipendenti di altre strutture (case riposo, farmacie, dentisti, strutture sanitarie private) che potrebbero essere sospesi dalle aziende per le quali lavorano. “Nell’ultima settimana si sono però vaccinati 28 operatori che quindi stanno per essere reintegrati”, spiega la direzione dell’Ulss.