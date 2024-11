Veneto – A fuoco magazzino di azienda edile

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 21:45, di mercoledì 27 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Carboncine a Roncade per l’incendio divampato in un ricovero attrezzi deposito di una azienda edile non più operante. Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Treviso e Motta di Livenza con due autopompe, due autobotti e un totale di 12 operatori, hanno spento le fiamme della struttura di circa 80mq, riuscendo ad evitare il coinvolgimento di un tank di gasolio.

Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica della struttura sono terminate alle 2 circa.