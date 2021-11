Osservando la campagna vaccinale in Veneto si nota come vi sia stata un’ottima risposta della fascia 12-19 anni, che ha raggiunto oggi il 70 % di vaccinati con almeno una dose o prenotati. Corre la fascia 20-29 (83,4%) mentre sono lente le fasce 30-39 e 40-49 che non arrivano all’80%.