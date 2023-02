VENETO – 37enne si perde in montagna: ennesimo recupero del Soccorso Alpino

Stanno rientrando adesso ai mezzi le due squadre del Soccorso alpino di Verona e dei Vigili del fuoco, intervenute nel recupero di un escursionista che aveva smarrito il sentiero nella parte alta del Vajo dell’orsa. Attorno alle 17.45 il Soccorso alpino di Verona è stato attivato su richiesta dei Vigili del fuoco, poiché un 37enne di Bussolengo (VR) aveva perso l’orientamento, dopo essere partito da sotto il Santuario della Madonna della Madonna in direzione Ferrara di Monte Baldo. Risaliti alle coordinate del punto in cui si trovava, una prima squadra è scesa dall’alto, da località Fraine Basse, e lo ha raggiunto, seguita da una seconda che ha percorso il medesimo itinerario. L’uomo era infreddolito e in stato confusionale, ma si è dimostrato presto collaborativo riuscendo a camminare autonomamente assieme ai soccorritori. Temendo i principi di un’ipotermia, i soccorritori hanno chiesto l’intervento dell’elicottero di Trento, abilitato al volo notturno, e hanno accompagnato il 37enne nella salita verso il prato di Malga Orsa, dove l’eliambulanza lo ha recuperato con un verricello corto per poi trasportarlo all’ospedale di Rovereto per gli opportuni accertamenti. —