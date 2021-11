VENETO – 30enne scomparso in montagna: ricerche in Lessinia dopo bufera di neve

Ieri sera verso le 22.30 il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per il mancato rientro di un trentenne. L’uomo, residente a Grezzana (VR), era partito in macchina sabato alle 14.30 dalla propria abitazione e la moglie ne aveva segnalato la scomparsa domenica alle 18.30. Allorché è stata rinvenuta l’auto parcheggiata a Passo del Branchetto in località San Giorgio, è stato chiesto l’intervento dei soccorritori. Nella notte, con la visibilità ostacolata dalla bufera di neve in corso e – 10°, una le squadre hanno raggiunto grazie alla disponibilità del gestore che le ha accompagnate con la motoslitta il Rifugio Primaneve, meta abituale dell’uomo, e poi Castel Gaibana dove è stata agganciato il cellulare. Controllate anche altre due malghe senza esito. Questa mattina l’elicottero di Verona emergenza ha effettuato un sorvolo e una dozzina di soccorritori con sci e quad sta perlustrando i percorsi che partono dalla macchina.