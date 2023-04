VENETO – 300 litri di gasolio sequestrato in dono alla Croce Rossa

Negli ultimi mesi i finanzieri del II Gruppo di Venezia hanno riscontrato numerose irregolarità nell’ambito dei continui controlli eseguiti sulle autocisterne adibite al trasporto di carburanti, rilevando violazioni in ordine al prodotto trasportato, spesso sprovvisto di qualsiasi documentazione accompagnatoria e comunque non tracciabile.

I militari, in particolare, hanno sottoposto a sequestro diversi carichi di gasolio per violazioni alla normativa in materia di accise e i conducenti delle cisterne sono stati, a suo tempo, denunciati.

La scorsa settimana, a seguito dell’avvenuta confisca di circa 300 litri di prodotto sequestrato, il citato carburante è stato devoluto in beneficenza dalle Fiamme Gialle del II Gruppo Porto di Venezia alla Croce Rossa Italiana – Delegazione di Venezia; potrà essere utilizzato per alimentare, tra gli altri, i mezzi di primo soccorso dell’associazione.