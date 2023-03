Venerdì Salvini sarà a Vicenza

“Venerdì 17 marzo, alle ore 17.30, il Segretario Federale della Lega Matteo Salvini sarà a Vicenza per inaugurare la nuova sede cittadina del nostro Movimento in contrà Muschieria 3 ed avviare ufficialmente la campagna elettorale in tutti i Comuni vicentini che saranno coinvolti dalle elezioni amministrative di quest’anno”.

Lo comunica in una nota stampa il neoeletto Segretario Provinciale vicentino della Liga Veneta, Denis Frison.

“Sono felicissimo – scrive Frison – che il nostro Segretario Federale inizi il suo tour elettorale veneto proprio nella nostra Vicenza: è un messaggio molto importante per la nostra Segreteria Provinciale e per i nostri militanti, che desidero ringraziare per il grande lavoro di squadra che sempre sanno dimostrare. I Segretari di Sezione della nostra provincia e tutti i militanti sono il vero cuore pulsante del nostro partito, il fine ultimo del nostro impegno politico. Grazie al carisma del nostro Capitano, la Lega vicentina riparte con slancio dal territorio e dalle comunità, torna nelle piazze e riapre le sedi, con l’obiettivo di vincere le prossime sfide elettorali”.