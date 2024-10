Vedova da pochi giorni affronta i ladri in casa: Presidente Zaia: “Vicinanza e solidarietà alla signora”

“Approfittare del lutto di una famiglia per rubare nella casa è un atto vile, inaccettabile e disumano che prima di ogni commento merita una riprovazione assoluta. Esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà alla signora vicentina che, dopo pochi giorni dalla scomparsa del marito, è stata costretta anche ad affrontare gli intrusi in casa sua, subendo un furto che avrebbe potuto avere risvolti peggiori. Al dolore del lutto si è aggiunta la paura e l’incredulità di fronte a persone prive di scrupoli che non rinunciano violare un’abitazione dove l’epigrafe segnala la morte recente di un congiunto. La signora in quei momenti terribili ha dimostrato grande forza d’animo e spero che questa l’aiuti a superare rapidamente lo choc per quanto le è capitato. Confido nell’operato delle Forze dell’ordine affinché i protagonisti di un crimine così odioso e privo della minima umanità, siano identificati e affidati alla Giustizia”.Così il presidente della Regione del Veneto., Luca Zaia, esprime la sua solidarietà alla cittadina vicentina che ha affrontato i ladri in casa nei gironi successivi alla scomparsa del marito.