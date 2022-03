Vasto incendio di sterpaglie nel Vicentino: minacciate anche abitazioni (foto e video)

Dalle 14:15, i vigili del fuoco stanno operando sul Monte Sumano a Piovene Rocchette nei pressi di Via Rovrea a Piovene Rocchette per un incendio sterpaglia bosco di vaste proporzione, che ha anche minacciato un’abitazione. I pompieri arrivati da Schio e con il supporto dei volontari di Thiene e dell’elicottero Drago 71 del reparto volo di Venezia e successivamente della Regione, hanno operato per scongiurare che le fiamme raggiungessero la casa che è stata salvata. Sono ora in corso le operazioni di spegnimento con lanci effettuati dagli elicotteri e l’intervento da terra con squadre miste dei vigili del fuoco e volontari di protezione civile dell’antincendio boschivo regionale.

Alle 16:15, intervento dei vigili del fuoco di Lonigo sempre per incendio sterpaglia lungo la ciclabile in Via Agora di Sopra a Noventa. Alle 16:20, intervento dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa in via delle Industrie a Cartigliano per incendio sterpaglia lungo l’argine del fiume Brenta. Pompieri di Asiago impegnati dalle 16:40 in contrada Roncalto per un incendio non controllato a 100 metri dal bosco.