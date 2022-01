Variante alla Sp46, il sindaco incontra il viceministro alle infrastrutture

Questa mattina il sindaco Francesco Rucco si è recato a Roma con l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Matteo Celebron dove ha incontrato il viceministro alle infrastrutture Alessandro Morelli per discutere di Sp46. Era presente anche l’onorevole Silvia Covolo.

“L’incontro si è rivelato fruttuoso – spiega Rucco – poiché abbiamo appreso che il viceministro si è attivato con Terna per risolvere il problema dei tralicci e farà particolarmente attenzione allo sviluppo del cantiere nei prossimi mesi per vedere realizzata finalmente un’opera molto importante per il territorio vicentino”.

Come annunciato la settimana scorsa, in occasione dell’incontro promosso dal prefetto per discutere di variante alla Sp46 insieme agli amministratori di Costabissara, ai vertici di Anas, e del raggruppamento delle imprese che da quest’ultima hanno avuto in appalto i lavori, ai tecnici di Terna, il sindaco si è quindi recato a Roma per avere garanzie in merito alla prosecuzione dei lavori.

Fino ad ora i lavori eseguiti coprono poco più del 55% dell’intera opera con l’intenzione di chiudere il cantiere a dicembre, anche se sembra che ci sia ancora tanto da fare, e nonostante il ministro Giovannini avesse indicato l’estate come termine del cantiere in risposta all’interrogazione della deputata Covolo. Per questo il sindaco ha deciso di programmare il viaggio con l’obiettivo di chiedere più uomini e mezzi in cantiere e di concludere l’opera prima possibile.