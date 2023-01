Valanga travolge due sciatori sotto il Nuvolau

Pochi minuti prima delle 16 è scattato l’allarme per una valanga caduta sotto il Rifugio Nuvolau che aveva coinvolto due persone, a dare l’allarme lo sciatore rimasto semisepolto, la compagna sparita alla sua vista. Sul posto si è portato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore con un’unità cinofila e personale del Soccorso alpino e della Guardia di finanza di Cortina. I soccorritori hanno individuato la donna, rimasta sommersa sotto due metri, e l’hanno liberata dalla neve per poi prestarle le prime cure e caricarla a bordo. L’elicottero è volato all’ospedale di Treviso. Per il secondo sciatore sta intervenendo l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano.