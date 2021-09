Vaccinazioni in Veneto: 7 su 10 sono protetti, corre la fascia 20-29 anni

Ecco i dati aggiornati sulle vaccinazioni in Veneto. In assoluto, 7 veneti su 10 sono protetti. La percentuale si alza se si considerano le persone vaccinabili (over 12). Per quanto riguarda le fasce d’età, la più dinamica, escludendo gli anziani, è la fascia 20-29 anni, che supera sia la fascia 30-39 e la fascia 40-49 anni. Bene anche i 12-19 che hanno raggiunto il 57,3%.