Va dal tabacchino ma deve stare ai domiciliari: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Thiene nel corso di specifici servizi per prevenire reati contro il patrimonio – svolti anche in abiti civili – hanno sottoposto a controllo un cittadino straniero che stazionava con fare sospetto nei pressi di un tabacchino di Breganze.

L’uomo veniva raggiunto dai militari e a suo carico venivano effettuati ulteriori approfondimenti all’esito dei quali lo straniero veniva arrestato in quanto sottoposto al regime di detenzione domiciliare presso il suo appartamento di Breganze dalla quale quindi si era allontanato senza giustificazione e senza alcuna autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria. Lo straniero è stato pertanto ricollocato dai militari presso la sua abitazione.