USA – Taylor Swift potrebbe cambiare le elezioni americane, ecco perché

Fine della suspense che ha tenuto con il fiato sospeso tutta l’America. La cantante avrebbe dovuto tenere un concerto in Giappone questo sabato, ma ha optato per sostenere il suo compagno, una star del football americano, al Super Bowl di domenica. Un evento che richiama ogni anno più di 100 milioni di spettatori davanti alla televisione. Tuttavia, nonostante la sua enorme popolarità, la cantante, nominata personalità dell’anno 2023, è diventata il bersaglio dei conservatori. È stata criticata soprattutto per i suoi viaggi su un jet privato, un argomento che non rientra esattamente tra le solite preoccupazioni della destra americana. I circoli trumpisti hanno persino formulato le teorie più fantasiose a riguardo, suggerendo che la sua relazione sia stata inventata dal nulla e che sia un agente della CIA al servizio della presidenza.

Ma perché suscita così tanta paura? Perché la cantante, leader di vendite e premi, esercita la sua influenza ben oltre il mondo della musica. La sua ultima tournée ha portato all’economia americana un introito di 5,5 miliardi di euro. Il film del suo concerto ha battuto il record di vendite di biglietti in un solo giorno. E il suo potere magico si estende anche alla politica. A settembre ha incoraggiato i suoi fan a registrarsi per votare, con un risultato sorprendente: un aumento del 1226% delle registrazioni, soprattutto tra i giovani di 18 anni. Nel 2020, l’artista, molto impegnata per i diritti delle donne e della comunità LGBT, ha chiamato a votare per Joe Biden per esprimere la sua opposizione a Donald Trump. I conservatori temono quindi che, ancora una volta, Taylor Swift possa influenzare l’esito delle elezioni, dato che il 18% degli elettori americani è disposto a seguire qualsiasi indicazione di voto proveniente da lei, che assomiglia tanto al loro elettorato: una giovane donna bianca originaria di una cittadina della Pennsylvania. Una sfida colossale, considerando l’influenza che esercita.