USA – L’uragano Milton passa a categoria 5 e si dirige verso la Florida: fuga da 51 contee

L’uragano Milton, descritto come “estremamente pericoloso” e attualmente classificato nella massima categoria 5, è previsto passare questo lunedì vicino alla penisola dello Yucatan, in Messico, per poi approdare mercoledì in Florida. La Florida è stata già duramente colpita dall’uragano Hélène a fine settembre.

Lunedì, il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti ha innalzato Milton alla categoria 5, il livello più alto della scala, dopo una rapida intensificazione, che lo ha visto passare dalla categoria 3 alla 5 in poche ore. Milton è accompagnato da venti che raggiungono i 250 km/h e porterà violente tempeste nella regione messicana dello Yucatan lunedì e martedì, per poi colpire la Florida da martedì sera o mercoledì.

“Partite oggi”

Le autorità della Florida sono particolarmente preoccupate, dato che lo stato è stato già colpito recentemente dal devastante passaggio di Hélène. Le autorità hanno esortato i residenti, in particolare i circa 3 milioni di persone dell’area metropolitana di Tampa, sul Golfo del Messico, a mettersi in viaggio il prima possibile.

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha chiarito che Milton rimarrà un uragano durante tutto il suo attraversamento dello stato, da ovest a est, e domenica ha esteso lo stato di emergenza a 51 delle 67 contee del terzo stato più popoloso degli Stati Uniti.

Una regione già devastata da Hélène

L’Osservatorio meteorologico americano (NOAA) aveva già avvertito a maggio che la stagione degli uragani, che va da giugno a novembre, sarebbe stata straordinaria, con la possibilità di formazione di quattro a sette uragani di categoria 3 o superiore. Nel sud-est degli Stati Uniti, i servizi di emergenza sono ancora al lavoro per aiutare le numerose vittime di Hélène, il più mortale uragano che abbia colpito il Paese dai tempi di Katrina nel 2005.