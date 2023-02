Una nuova cultura dello sport: esperienze a confronto sabato a Vicenza

“Lo sport che verrà. Pareri, opinioni ed esperienze per una nuova cultura sportiva” è il titolo dell’incontro promosso ed organizzato da Sportivi per Vicenza che si svolgerà sabato 25 febbraio alle ore 10.30 presso l’Hotel De la Ville di Vicenza.

L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sullo sviluppo delle politiche per lo sviluppo e la crescita dello sport in città, anche alla luce del Piano strategico per lo sport elaborato dal Comune di Vicenza con l’obiettivo di promuovere una visione strategica dello sport che non si limiti alla gestione degli impianti sportivi, ma vada nella direzione di migliorare la governance dello sport creando nuovi spazi di collaborazione per valorizzare il ruolo fondamentale delle associazioni sportive.

«Lo sport in città ha grossi margini di crescita – commenta Antonio Buglione – Conoscere le opinioni e le esperienze di protagonisti competenti dello sport nazionale può servire ad orientarci per una nuova visione di politica sportiva. A Vicenza, lo sport non deve essere più considerato una sorta di terra di mezzo, ma uno strumento di crescita sociale ed economica».

Interverranno Francesco Rucco, sindaco della Città di Vicenza, Stefano Bizzotto, giornalista e telecronista sportivo RAI dal 1991 che ha seguito sette Campionati del mondo di calcio, sei Olimpiadi estive e quattro invernali, e Marco Marcatili, economista e manager di Nomisma con esperienze consolidate nei processi di sviluppo territoriale, rigenerazione urbana e social business.

L’incontro sarà moderato da Antonio Buglione, appassionato di sport, animatore di Sport Business Community e ideatore di Sportivi per Vicenza.