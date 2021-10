Un weekend di festa a Roana ed Enego per celebrare l’autunno

Le giornate si accorciano, le chiome degli alberi si tingono dei colori più caldi, le temperature lentamente si abbassano: è tutto pronto per celebrare l’autunno sull’Altopiano dei Sette Comuni. Sabato 16 e domenica 17 ottobre ad Enego arriva “Oktober Ghebene”, una festa d’autunno vivace, con tante attività per grandi e piccini per scoprire i sapori, i colori e i profumi di questa straordinaria stagione. Si comincia sabato 16 ottobre con il Gruppo Alpini Monte Lozze e il Gruppo Donatori Monte Grappa che saranno presenti dalle 16:00 con il vin brulé e le caldarroste in Piazza San Marco. Seguirà musica dal vivo e l’incoronazione del re e della regina d’autunno. Domenica 17 ottobre sarà possibile, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00, passeggiare con gli alpaca nel parco comunale in collaborazione con Asiago Guide. Per tutta la giornata saranno presenti mercatini di artigianato presso il Belvedere di Piazza San Marco. Alle 11:00 si terrà una dimostrazione della produzione della Tosella da parte dei maestri caseari. I bambini potranno partecipare, dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00, a numerosi laboratori a tema autunnale in Piazza San Marco e presso il parco comunale. Per tutto il weekend sarà possibile infine visitare una mostra fotografica a cura dei fotografi locali.

Laboratori, giochi, mercatini, escursioni e degustazioni per celebrare l’autunno anche nel comune di Roana con la 3ª edizione di “Vèrben – Un treno di colori”. La manifestazione avrà luogo sabato 16 e domenica 17 ottobre lungo la strada della vecchia ferrovia, da Canove a Tresché Conca, e nei centri delle frazioni di Canove, Cesuna e Tresché Conca. Sarà possibile salire sul trenino per andare da un paese all’altro e immergersi, lungo il percorso, nei colori unici dell’autunno.

Nel dettaglio, sabato 16 ottobre Tresché Conca ospiterà il Simposio di scultura su legno, i mercatini d’artigianato e hobbistica, i giochi a premi (alle 14:00), il laboratorio “Candele dal profumo e colori d’autunno” (dalle 15:00 alle 17:00), “Ballincontrà” animazione e balli folk (dalle 15:00 alle 18:00). Alle 18:00 è prevista un’escursione guidata in notturna con lanterne da Tresché Conca a Cesuna, con Asiago Guide. Sarà presente inoltre uno stand gastronomico in collaborazione con il Gruppo Alpini di Tresché Conca.

A Canove i laboratori (“Dai che intrecemo”, “Biglietti & Origami”, “L’acchiappasogni”, “Gomitoliamo”, “Bake-Off Canove Edition”, ecc.) cominceranno alle 11:00 e allo stesso orario sarà aperta la fattoria didattica presso il Palazzetto Polifunzionale. Alle 14:30 si terranno i “Giochi de sti ani” per bambini, i giochi a premi e le passeggiate con l’asinello. Alle 15:00 aprirà lo stand gastronomico in collaborazione con il Gruppo Alpini di Canove. Alle 18:00 sarà possibile partecipare all’escursione guidata in notturna con lanterne da Canove a Cesuna, con Asiago Guide.

A Cesuna, dalle 15:00, si terrà una dimostrazione di produzione del formaggio. La frazione ospiterà dalle 16:00 il laboratorio per bambini “Vèrben in Pentola” (su prenotazione) e uno stand con castagne, cioccolata calda e vin brulé. Alle 19:30, in località Pineta, si terrà infine lo spettacolo “Storie appese a un filo” a cura di Dream Show.

Numerosissimi anche gli appuntamenti di domenica 17 ottobre: presso il Palaciclamino di Cesuna sarà presente il mercato agro-alimentare con possibilità di degustazione e acquisto dei prodotti locali. Alle 11:00 ci sarà l’aperitivo Vèrben in musica con Nik Valente e Marco Pandolfi. I bambini potranno partecipare, alle 10:00, al laboratorio “La minestra perfetta” (su prenotazione), e assistere allo spettacolo itinerante su trampoli “Fanès folletto dei boschi”, a cura di AcquaAlta Teatro. Non mancherà, dalle 16:00, lo stand con castagne, cioccolata calda e vin brulè. Alle 17:30 l’estrazione “Pesaconta”.

Oltre al simposio di scultura su legno e ai mercatini d’artigianato e hobbistica, a Tresché Conca si terrà, dalle 10:00, “Vita d’altri tempi” una dimostrazione sugli antichi mestieri. Dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00, i bambini potranno inoltre partecipare a due differenti laboratori: “Un gioco per natura” e “Acchiappa sogni naturali” con Cristina del Casòn delle Meraviglie. Sarà presente lo Stand gastronomico con il Gruppo Alpini di Tresché Conca e, alle 16:30, si terrà nuovamente lo spettacolo itinerante sui trampoli “Fanes folletto dei boschi”, a cura di AcquaAlta Teatro.

Non mancheranno i laboratori a Canove, dalle 10:00, insieme all’apertura della fattoria didattica. Lo spettacolo itinerante su trampoli “Fanès folletto dei boschi” farà tappa anche a Canove alle 11.00. Dalle 14:30 un pomeriggio da non perdere con “giochi de sti ani” per bambini, la caccia al tesoro con Asiago Guide e le passeggiate con l’asinello. Alle 15:00 aprirà lo stand gastronomico in collaborazione con il gruppo Alpini di Canove e alle 17:00 si terrà infine lo spettacolo “I narrastorie della Vaca Mora” a cura di Dream Show.