Un vicentino campione italiano di Lotta Greco-Romana: la nuova stella Mario Fruner

Il giovane Mario Fruner di Costabissara si è laureato Campione Italiano Under 20 nella categoria under -82 kg (dai 77 agli 82 kg). Al terzo posto Kevin Picari nella -55 kg. Un grandissimo risultato per l’atleta vicentino, nato nel 2003, che ora sogna le Olimpiadi.

Mario Fruner milita con l’APD Lotta Pesi Pugilato Umberto 1 di Vicenza.

Assieme ai nuovi campioni italiani, ha guadagnato anche la convocazione della Direzione Tecnica Nazionale al raduno collegiale Under 20 attualmente in corso nel Centro Sportivo dell’Esercito a Cecchignola (Roma) fino al 23 febbraio, in vista dei prossimi appuntamenti internazionali di classe previsti in calendario.