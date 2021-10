Un Piano Colore per Chiampo

Approvato dalla Giunta Comunale l’Atto di indirizzo per la redazione del nuovo Piano Colore per il Centro Storico e zone limitrofe.

Obiettivo: maggior decoro e salvaguardia delle caratteristiche degli edifici con occhio alla contemporaneità.

L’Amministrazione Comunale di Chiampo ha dato il via libera alla progettazione di un Piano Colore per gli edifici del Centro Storico e di alcune vie limitrofe. Dopo la realizzazione della nuova piazza (quasi completata) e la valorizzazione del Centro, l’Amministrazione ha come obiettivo anche l’estetica degli edifici e la preservazione dell’immagine della città storica.

Con questo Piano, in attuazione del Regolamento Edilizio già approvato dal Consiglio Comunale, verranno stabiliti dei criteri guida per gli interventi edilizi sulle facciate degli edifici.

“Un’operazione necessaria e che arriva proprio nel momento giusto – dichiara l’Assessore all’Urbanistica Massimo Masiero – poiché molti cittadini stanno intervenendo sugli edifici in virtù dei vari bonus edilizi, non ultimo il Superbonus”. Le facciate degli edifici – si legge nella delibera di indirizzo – seppur trattandosi di beni privati, rappresentano anche un interesse pubblico, incidendo sui comportamenti e sui modi di vivere lo spazio urbano da parte dei fruitori (…) il piano del colore rappresenta uno strumento fondamentale per fornire agli Uffici dell’Ente ed agli operatori pubblici e privati le linee guida necessarie ad assicurare i massimi livelli di compatibilità e di coerenza formale delle colorazioni e dei rapporti cromatici negli interventi edilizi, nonché per assicurare un’efficace azione procedurale degli interventi che verranno effettuati nei diversi ambiti urbani.

“Per questo è importante in questa fase contattare l’Ufficio Edilizia Privata – Urbanistica del Comune di Chiampo per avere tutte le informazioni tecniche necessarie per intervenire sulle facciate”.