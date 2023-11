Ultimo appuntamento nelle sale di Vicenza e provincia con l’edizione 2023 de “I martedì al Cinema”

Martedì 28 novembre nelle sale cinematografiche di Vicenza e provincia ultimo appuntamento con le proiezioni a costo ridotto de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Il pubblico in questo ultimo martedì di rassegna potrà approfittare della presenza in sala di Enrico Gheller dell’Università degli studi di Udine, che sarà al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa alle 17.30 e 19.30, per introdurre la visione di “Anatomia di una caduta” (Francia 2023)di Justine Triet, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes. il film è un thriller che scava nei segreti di una famiglia e mette al centro un ritratto di donna provocatorio e fuori dagli schemi. Sandra è una scrittrice che vive con il marito Samuel e il figlio non vedente Daniel in un remoto chalet di montagna sulle Alpi francesi. Quando Samuel muore in circostanze misteriose, Sandra viene accusata di omicidio e il processo mette a nudo la relazione tumultuosa che aveva con il marito, nonché la sua personalità ambigua. Le cose si complicano quando anche il giovane figlio arriva al banco dei testimoni.

In città, invece, al Cinema Odeon di Vicenza troviamo, alle 15.30, 18.00 e 20.30, il film “La moglie di Tchaikovsky” (Russia, Francia, Svizzera 2022) di Kirill Serebrennikov. Russia, seconda metà dell’Ottocento. In un’epoca in cui le donne non sono altro che un nome scritto sul passaporto dei mariti, Antonina Ivanovna, aspirante musicista, si innamora perdutamente del compositore Pyotr Ilyich Tchaikovsky e lo convince a sposarla. Ma questo nuovo legame rischia di distruggere entrambi: Tchaikovsky, infatti, non ha mai amato una donna, e non inizierà certo con lei.

In provincia, oltre ad “Anatomia di una caduta” (Francia 2023)di Justine Triet al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa (ore 17.30 e 19.30),in cartellone al Cinema Busnelli di Dueville figura, alle 15.30 e 20.45, “Le mie poesie non cambieranno il mondo” (Italia, 2023) di Annalena Benini e Francesco Piccolo. L’opera è un ritratto intimo, ironico e libero di Patrizia Cavalli. La poeta amata da Elsa Morante incarna la modernità anche pop della poesia italiana contemporanea, l’amore per le parole e per la performance. Patrizia Cavalli è morta il 21 giugno 2022, durante la post-produzione di questo film, che custodisce la sua ultima testimonianza.

Infine, chiude la programmazione dell’ultimo martedì di rassegna il Multisala Starplex di Marano Vicentino con, alle 18.30, “Comandante” (Italia, 2023) di Edoardo De Angelis. Il film racconta la storia di Salvatore Todaro, comandante di sommergibili della Regia Marina che durante la Seconda Guerra Mondiale contravvenne agli ordini del suo comando per portare in salvo i 26 uomini che avevano provato ad affondarlo.

Il costo del biglietto è di 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.