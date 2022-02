Ubriaco alla guida, rifiuta l’alcoltest: denunciato 39enne marocchino

La sera di domenica 20 febbraio, a Pojana Maggiore, un 39enne marocchino, A.A., residente in provincia e già gravato da pregiudizi di polizia, è stato denunciato dai carabinieri di Noventa Vicentina per resistenza a pubblico ufficiale. A.A., alle 21.30, era stato intercettato e fermato mentre si trovava alla guida della sua macchina in stato di ubriachezza. Una volta sottoposto a controllo, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e ha spintonato i militari, cercando di darsi alla fuga a piedi, venendo presto raggiunto. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e la sua patente è stata ritirata.