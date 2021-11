Truffò orafo scledense: i carabinieri sulle tracce di un italiano residente in Francia

I carabinieri di Schio, al termine di un’indagine, hanno deferito in stato di libertà per truffa V.E., italiano residente in Francia di 85 anni, attualmente ancora in stato di libertà. L’uomo a fine settembre avrebbe truffato una vittima in un’oreficeria scledense, concretizzando un acquisto in monili per 4.800 euro e consegnando successivamente un assegno emesso da un istituto di credito francese risultato scoperto. Al momento, i militari stanno ancora rintracciando il presunto truffatore.