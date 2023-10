Trovato con 340 dosi di droga: arrestato bassanese

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, nel corso di un’attività di prevenzione e repressione dell’illecito traffico di sostanze stupefacenti, hanno proceduto alla denuncia e contestuale arresto in flagranza di reato di un cittadino residente a Bassano del Grappa dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e al sequestro di circa 340 dosi, pari a 170,00 grammi, di sostanze stupefacenti di tipo hashish e marijuana, oltre a diversi strumenti finalizzati alla preparazione delle sostanze per la successiva vendita e a diverse centinaia di euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.

È questo il bilancio dell’operazione di servizio eseguita nei giorni scorsi dalle Fiamme Gialle bassanesi, avviata a seguito di un’autonoma attività info-investigativa che ha portato a individuare e a sottoporre successivamente a controllo un cittadino residente nel Comune di Bassano del Grappa (VI).

Il soggetto, sorpreso dalle Fiamme Gialle durante una cessione di sostanza stupefacente, alla vista dei militari, ha da subito manifestato uno stato di forte nervosismo, tentando ripetutamente di sottrarsi al controllo.

L’attività investigativa dei finanzieri del Gruppo di Bassano del Grappa, effettuata mediante la raccolta di informazioni sul territorio, consultazioni delle banche dati in uso al Corpo e servizi di appostamento e osservazione, ha permesso di ricostruire il modus operandi dell’arrestato, che era solito ricevere gli ordini dai propri acquirenti mediante l’invio di foto temporanee sui propri profili social e, successivamente, di intervenire, ponendo fine all’attività delittuosa dello stesso.

Alla luce della flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e degli specifici precedenti di polizia in materia, i finanzieri hanno eseguito nell’immediatezza del fatto una perquisizione personale e domiciliare con l’ausilio dell’unità cinofila del Gruppo della Guardia di Finanza di Vicenza.

Le attività di polizia giudiziaria hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro probatorio tre dosi preconfezionate, pronte per essere vendute, per un totale di 20,92 grammi di hashish, un panetto dal peso di 100,76 grammi di hashish occultato all’interno della cassettiera del letto e due sacchetti di marijuana nascosti all’interno dell’armadio della camera da letto dal peso complessivo di 47,68 grammi, corrispondenti a circa 72 pezzi destinati alla vendita.

Inoltre, è stato sottoposto a sequestro ulteriore materiale e strumenti utili per il confezionamento, fra cui un rotolo di pellicola trasparente e due bilancini di precisione, denaro contante per diverse centinaia di euro e, infine, il telefono cellulare in uso all’arrestato.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, i finanzieri bassanesi, in ragione della spiccata pericolosità sociale del cittadino sottoposto a controllo e della propensione di questo a delinquere, hanno proceduto all’arresto dello stesso anche in considerazione dell’elevato rischio di reiterazione del reato e del pericolo di fuga; l’uomo, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Vicenza, è stato condotto presso la casa circondariale di Vicenza in attesa dello svolgimento del processo a suo carico.