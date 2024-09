Trova una carta di credito e la utilizza: denunciato

Verso le 13.30 di sabato, le Volanti della Questura sono intervenute in Piazza Castello a Vicenza, dove era stata segnalato il tentativo di acquisto di pacchetto di sigarette da parte di un uomo che a tal fine aveva utilizzato una carta di credito non funzionante.

La transazione non era andata a buon fine ed il proprietario aveva segnalato il tentativo di acquisto a Vicenza, in una tabaccheria di Piazza Castello.

La carta era stata rubata poche ore prima a Verona ed il proprietario ne stava monitorando i tentativi di transazione attraverso l’apposita applicazione fornitagli dalla banca.

Giunti sul posto, i Poliziotti esaminavano le immagini dell’impianto di videosorveglianza del negozio, riuscendo a rintracciare l’uomo che aveva utilizzato la carta per tentare l’acquisto di sigarette nella vicina Via Dalmazia, in Campo Marzo.

L’uomo veniva controllato e perquisito, ammettendo di aver effettivamente tentato l’acquisto con una carta di credito trovata a terra nei pressi della Stazione Ferroviaria di Vicenza, tuttavia, una volta accortosi che non sembrava utile per fare compere (necessitando di codici di cui ovviamente non disponeva), se ne era disfatto, gettandola a terra, in una zona non meglio precisata di Campo Marzo.

L’uomo, pertanto, un cittadino di origine indiana del 1991, veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.