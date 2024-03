Troppa pioggia? Mai avuta un’aria così buona

Negli anni scorsi siamo stati abituati a primavere poco piovose ma il 2024, se da un lato porta tanta acqua creando non pochi disagi, dall’altro ci permette di respirare aria migliore. Nel mese di marzo non è mai stato superato il limite in base ai dati della centralina dei ferrovieri. La situazione di ieri nella tabella sopra, che indica che l’aria si mantiene costantemente sotto il livello di 50 µg/m3 di Pm10. Il minimo è stato raggiunto il 24 marzo con 12 µg/m3 mentre ieri il dato indicava 14 µg/m3