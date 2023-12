Trissino, approvata la convenzione tra il Comune e gli Alpini

È stata approvata in Giunta Comunale la convenzione tra il Comune di Trissino e l’Associazione Nazionale Alpini di Valdagno che opererà tramite il nucleo di Protezione Civile A.N.A.

La convenzione servirà a garantire la presenza di personale qualificato a svolgere un servizio di assistenza di primo soccorso, come previsto dal piano nazionale della sicurezza per le emergenze, in occasione delle varie iniziative di tipo culturale e aggregativo organizzate dall’amministrazione comunale, rivolte alla cittadinanza in spazi quali strade, piazze, biblioteche, monumenti, impianti sportivi e luoghi pubblici. In particolare, il presidio del nucleo di Protezione Civile A.N.A. sarà richiesto durante gli eventi a maggiore impatto partecipativo, tenuto conto anche della difficoltà crescente nel reperire risorse, non solo finanziarie, sul territorio.

Il Nucleo di Protezione Civile A.N.A. di Valdagno, costituito da 21 gruppi, fra cui quello di Trissino, ha accettato l’incarico di supportare le iniziative di questa Amministrazione mettendo a disposizione la propria fattiva collaborazione a condizioni di assoluta convenienza e nello spirito di volontariato che contraddistingue le azioni del Terzo Settore.

La convenzione avrà la durata di tre anni decorrenti dalla stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo. A tale scopo verrà erogato un contributo annuale di € 2.500,00 a favore dell’associazione per la formazione di volontari.

L’amministrazione comunale ha incaricato il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Ambiente, di assumere per ogni anno di riferimento il relativo impegno di spesa e di formalizzare la suddetta convenzione.

“La Protezione Civile è un’associazione attraverso la quale passa la sicurezza di un territorio e delle sua popolazione – ha dichiarato il sindaco di Trissino e Consigliere Provinciale alla Protezione Civile, Davide Faccio – Siamo certi che il contributo che verrà erogato a favore dell’associazione servirà a formare nuovi volontari specializzati, in grado di far fronte a diverse emergenze o calamità”.

“Con questa convenzione saremo in grado di dare copertura a tutto il territorio della Valle dell’Agno, da Recoaro fino a Trissino – ha sottolineato il presidente della Protezione Civile Alpina A.N.A. Valdagno – Ringraziamo il sindaco di Trissino, Davide Faccio, e tutta la Giunta per aver aderito senza riserve a questo accordo che garantirà la sicurezza della comunità e del territorio di Trissino, grazie al presidio costante della nostra Protezione Civile, formata da volontari addestrati e preparati ad intervenire in qualsiasi condizione”.