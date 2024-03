Torna il cinema di qualità a 3 euro: i film previsti nel Vicentino

Tornano a marzo, maggio e novembre 2024 nellesale di Vicenza e provincia gli appuntamenti con “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

A partire da martedì 5 marzo gli spettatori potranno recarsi in sala per assistere a proiezioni a costo ridotto di opere in prima visione o provenienti dai più prestigiosi festival internazionali, guidati nella visione dalle introduzioni di critici cinematografici e docenti universitari.

«Obiettivo dell’iniziativa – dichiara Cristiano Corazzari Assessore alla Cultura della Regione del Veneto – è non solo quello di consolidare la diffusione della cultura cinematografica e del piacere di andare al cinema da parte del pubblico, ma anche valorizzare quelle opere filmiche che, in qualche modo, vengono escluse dalla grande distribuzione, nonché incentivare l’abitudine alla fruizione del prodotto filmico delle sale di prossimità».

In città, il Cinema Odeon di Vicenza inaugura questo primo martedì di proiezioni, alle 15.30, 18.15 e 20.45, con “Il colore viola” (USA, 2023) di Blitz Bazawule, straordinaria storia di amicizia e fratellanza di tre donne che condividono un legame indissolubile nella Georgia segregazionista del primo Novecento.

In provincia, la proposta del Multisala Metropolis di Bassano del Grappa è, alle 17.30 e 19.30, “The Old Oak” (Francia, 2023) di Ken Loach. The Old Oak è un posto speciale. Non è solo l’ultimo pub rimasto, è anche l’unico luogo pubblico in cui la gente può incontrarsi in quella che un tempo era una fiorente località mineraria e che oggi attraversa momenti molto duri, dopo 30 anni di ininterrotto declino. Il proprietario del pub, TJ Ballantyne riesce a mantenerlo a stento, e la situazione si fa ancora più precaria quando The Old Oak diventa territorio conteso dopo l’arrivo dei rifugiati siriani trasferiti nel villaggio. Stabilendo un’improbabile amicizia, TJ si lega ad una giovane siriana, Yara . Riusciranno le due comunità a trovare un modo di comunicare?

Al Cinema Busnelli di Dueville troviamo, alle 20.45, “The Miracle Club” (USA, 2023) di Thaddeus O’Sullivan. Ambientato nel 1967, il film segue la storia di tre amiche, Lily, Eileen e Dolly. Da Ballygar, una comunità operaia della periferia di Dublino che marcia al proprio ritmo, radicata in tradizioni di lealtà, fede e unione, le tre donne sognano di vincere un pellegrinaggio alla città sacra di Lourdes per assaporare la libertà e sfuggire alla routine della vita domestica. Poco prima del viaggio, la loro vecchia amica Chrissie arriva a Ballygar per il funerale della madre, dopo un lungo esilio negli Stati Uniti. Il suo ritorno riapre vecchie ferite e le quattro dovranno confrontarsi con il loro passato, anche quando viaggiano alla ricerca di un miracolo.

Infine, il Multisala Starplex a Marano Vicentino offre la possibilità di assistere alle 18.35 e 21.10, a “Caracas” (Italia, 2024) di Marco D’Amore. Giordano Fonte è uno scrittore napoletano che si aggira in una Napoli che inghiotte e terrorizza ma allo stesso tempo affascina, una città che non riconosce più dopo esservi tornato dopo molti anni. Ma non è solo. Con lui c’è Caracas, un uomo che milita nell’estrema destra e che sta per convertirsi all’Islam, alla ricerca di una verità sull’esistenza che non sa trovare.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.