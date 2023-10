Torna “Aiutiamo-Ci”: in dieci anni oltre cento tonnellate di generi alimentari donati 

In dieci anni più di cento tonnellate di generi alimentari raccolte, e donate a oltre mille persone, grazie ad “Aiutiamo-Ci”. È il bilancio tracciato dall’amministrazione comunale nel decennale dell’iniziativa solidale promossa dai Servizi Sociali del Comune di Montecchio Maggiore, assieme a una decina di associazioni che operano sul territorio. Il progetto, avviato a fine 2013, si sviluppa in un doppio appuntamento annuale nei maggiori punti vendita del paese dove i cittadini possono acquistare prodotti e poi donarli alle famiglie in difficoltà della città tramite l’operato dei volontari. Dopo una prima raccolta organizzata a maggio, sabato 21 ottobre “Aiutiamo-Ci” torna per tutta la giornata nei supermercati aderenti: Interspar (via Turati, 2/4), Alì (via degli Alberi, 17), Eurospesa (via Nogara, 22) e Tosano (viale Trieste, 51).

«Ogni anno vengono raccolti mediamente cento quintali di prodotti alimentari, poi destinati alle famiglie bisognose del territorio. A dieci anni dalla prima edizione, la nostra amministrazione sostiene ancora una volta e con rinnovata convinzione la giornata della raccolta alimentare, fornendo supporto organizzativo e la copertura assicurativa per i volontari dei tanti gruppi che rendono possibile questa bella iniziativa», conferma l’assessore alle Politiche Sociali, Raffaella Mazzocco che nell’organizzazione del progetto si è avvalsa del supporto del consigliere comunale delegato Anna Savegnago.

Sabato, all’uscita dei quattro punti vendita, saranno presenti circa 80 volontari delle associazioni San Vincenzo de Paoli Montecchio Maggiore, Scout Cngei gruppo Montecchio Maggiore, gruppo Alpini Alte, associazione Donatori di Sangue “Cav. Pietro Trevisan” di Montecchio Maggiore, associazione Energia & Sorrisi, gruppo Solidarietà, Lions Montecchio Maggiore e Lions Vicenza La Rotonda, Club Lampeggiante Blu.

«Ringrazio chi si spende in prima persona per aiutare gli altri e invito i cittadini a dare il proprio contributo, ciascuno a seconda delle proprie possibilità», aggiunge il sindaco Gianfranco Trapula. «Gli ultimi anni sono stati particolarmente impegnativi, in particolar modo per quelle famiglie che vivono in una condizione di maggiore disagio economico. “Aiutiamo-Ci” dà a tutti la possibilità di fornire loro un aiuto concreto».

Si consiglia di donare alimenti a lunga conservazione, come riso, pasta, latte, zucchero, legumi, carne, tonno in scatola, olio e sughi, alimenti per l’infanzia.