Tir avvolto dalle fiamme in A22: traffico in tilt

Un mezzo pesante in fiamme in A22 nelle primissime ore di questa mattina: è successo nei dintorni di Rovereto, al chilometro 168 in direzione sud e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Rovereto e i permanenti di Trento. Le fiamme hanno avvolto completamente il rimorchio del mezzo pesante e si potevano vedere a diversi chilometri di distanza. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenute le forze dell’ordine e il personale dell’autostrada. La viabilità nella corsia interessata è stata interrotta per consentire i soccorsi e la viabilità regolare ne ha risentito. Non ci sono stati fortunatamente feriti.