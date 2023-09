The Rocky Horror Show a Padova

The Rocky Horror Show, il leggendario musical di Richard O’Brien, celebra il suo imperdibile 50° anniversario con un nuovo lungo tour che segnerà il suo ritorno in Italia! Per il Nord-Est tutte le date saranno al Gran Teatro Geox di Padova: il 5, 6 e 7 dicembre 2023!



Biglietti in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 22 settembre online su Ticketmaster.it, Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Dal lontano giugno 1973 quando lo show debuttava per la prima volta a Londra al Royal Court Theatre, The Rocky Horror Show è diventato il musical contemporaneo più longevo al mondo. Lo spettacolo, applaudito da oltre 30 milioni di persone, in più di 30 paesi e tradotto in 20 lingue, continua ancora oggi a divertire e conquistare il pubblico nelle tappe dei suoi tour internazionali registrando straordinari sold out. Lo scorso tour ha registrato il tutto esaurito in tutte le città italiane dove è andato in scena (Milano, Roma e Trieste) e ha entusiasmato il pubblico in tutto il Regno Unito e nel mondo.

Richard O’Brien, autore del musical, ricorda: “Negli anni ’70, quando qualcuno mi chiese di organizzare la festa di Natale dello staff agli EMI Film Studios e io mi presentai con una canzone intitolata Science Fiction Double Feature non avrei mai detto che quello era il germe dell’idea che si è trasformata oggi in quello che è The Rocky Horror Show. Celebrare cinquant’anni va oltre le mie più rosee aspettative. Il fatto che lo spettacolo continui a infiammare il pubblico ovunque nel mondo è veramente elettrizzante. Sono inoltre molto onorato che il Rocky Horror Show sia uno dei musical britannici più rappresentati e amati di tutti i tempi”.

Diretto da Christopher Luscombe, The Rocky Horror Show è pronto a entusiasmare il suo pubblico e a trasformarsi nuovamente in un grande non-stop party con quei successi senza tempo da cui ognuno, almeno una volta, si è lasciato trascinare come “Sweet Transvestite”, “Damn it Janet” e ovviamente il mitico “Time Warp”.

Il Rocky Horror Show debuttò per la prima volta nel 1973 davanti a un pubblico di sole 63 persone al Royal Court’s Theatre Upstairs. Fu un successo immediato e fu subito trasferito al Chelsea Classic Cinema, prima di andare in scena al Kings Road Theatre (1973-79) e al Comedy Theatre nel West End (1979-80). Nel 1975 fu trasformato in un film intitolato “The Rocky Horror Picture Show” con Tim Curry, Susan Sarandon e lo stesso Richard O’Brien nel ruolo di Riff Raff. Questo adattamento cinematografico ha incassato oltre 135 milioni di dollari al botteghino ed è ancora proiettato nei cinema di tutto il mondo quasi 50 anni dopo la sua prima, rendendolo l’uscita cinematografica più longeva nella storia del cinema. Molte star tra cui Russell Crowe, Tim Curry, Susan Sarandon, Jerry Springer, Jason Donovan e Meatloaf sono apparse nella versione teatrale The Rocky Horror Show.

Se la trasposizione cinematografica, “The Rocky Horror Picture Show”, ha trasformato il musical scritto da Richard O’Brien in un mito, la versione teatrale si rinnova di continuo coinvolgendo gli spettatori che si lasciano trascinare nell’audience partecipation, ovvero quel fenomeno tipico del Rocky che vede il pubblico partecipare attivamente, con travestimenti a tema ma anche battute recitate in risposta a quelle degli attori e, ovviamente, ballare uno scatenato “Time Warp” sotto il palco. Questo è tutto quello che in un “Rocky Horror Show” non può mancare