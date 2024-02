Territorio e innovazione: i vincitori del bando della Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank

Quattro giovani laureati – Maria Parisi di Legnago (VR), Silvia Nascimben di Treviso, Silvia Valcozzena di Noventa Vicentina (VI) e Michele Martini di Padova – con laurea magistrale del Polo Universitario di Vicenza, sono risultati vincitori dei premi di studio messi in palio anche quest’anno dalla Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank, nell’ambito delle iniziative per sostenere e stimolare i giovani ad apportare innovazione, nonché a valorizzare le risorse del territorio. La consegna ufficiale dei premi di laurea si è tenuta nel pomeriggio di ieri, venerdì 2 febbraio, nella sede di Vicenza dell’Ateneo veronese.

Il bando, aperto in agosto, prevedeva la partecipazione di candidati provenienti dai corsi di laurea magistrale dall’1 ottobre 2020 al 30 settembre 2022 presso l’Università di Verona (sede di Vicenza), in International Economics and Business Management, International Economics and Business e Management e strategia d’impresa, che avessero elaborato una tesi su temi economici con ricadute sul territorio vicentino, tra cui le tematiche dell’innovazione e del settore agroalimentare. La Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank si è resa disponibile a finanziare i quattro premi di laurea per un importo complessivo di 8.000 euro (due primi premi del valore di 2.500 euro ciascuno e due segnalati del valore di 1.500 euro).

Nell’analisi delle candidature – come previsto dal bando, formulato d’intesa tra Università e Fondazione – la commissione, composta dal professor Riccardo Fiorentini, associato di Economia Politica dell’Università di Verona, il professor Giorgio Mion, associato di Economia Aziendale dell’Università di Verona, e Roberto Xausa, presidente della Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank, ha valutato la qualità della documentazione fornita e la congruenza delle scelte tematiche.

Alla selezione hanno partecipato dieci neolaureati con impegnative ricerche ed elaborazioni, dimostrando significative capacità interpretative e propositive ma, dopo un’attenta selezione, la commissione ha deciso di assegnare il maggior punteggio rispettivamente a Maria Parisi con la tesi dal titolo “Economic Preferences and firm’s characteristics around the world” ea Silvia Nascimben con la tesi “La carbon footprint dei capi di abbigliamento: analisi della consapevolezza dei consumatori dell’azienda Seventy Venezia” (2500 euro ciascuna);a Silvia Valcozzena, con la tesi “Sustainable supply chain: strategie, gestione e performance. Un’indagine territoriale” e a Michele Martini con la tesi “Sostenibilità nel settore moda: analisi, driver, possibili soluzioni” (1500 euro ciascuno); tutti studenti laureatisi con 110 e lode.