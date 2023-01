Tenta di sventare il furto della sua auto ma rischia di essere travolta

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Canove, allertati della Centrale Operativa della Compagna dei Carabinieri di Thiene per un furto di autove avvenuto in Asiago, hanno rintracciato e fermato il veicolo a Roana, a Tresche Conca, traendo in arresto un 57enne cittadino italiano, di origini pugliesi ma domiciliato ad Asiago, che alla vista dei Carabinieri ha abbandonato il veicolo tentando la fuga a piedi.

Nel pomeriggio del 16 gennaio, militari della Stazione Carabinieri di Canove a seguito della segnalazione al 112 da parte di una donna, del furto della propria auto avvenuto poco prima ad Asiago, che nel tentativo di bloccare il veicolo in fuga rischiava anche di farsi travolgere, predisponevano un posto di controllo nei pressi della Frazione Tresche Conche del Comune di Roana al fine di intercettare il veicolo in fuga.

Poco dopo veniva individuata la Fiat Sedici rubata sopraggiungere a forte velocità, il conducente del veicolo alla vista della pattuglia ha fatto una svolta per sottrarsi al controllo imboccando una via laterale secondaria. Prontamente i militari si sono messi all’inseguimento del veicolo. A quel punto il conducente, vedendosi braccato, ha fermato la sua corsa per tentare una fuga a piedi ma veniva immediatamente bloccato e tratto in arresto dai militari.

Il G.I.P., dopo la convalida dell’arresto, ha disposto la liberazione dell’arrestato e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.