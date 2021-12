Tenta di rubare bici e prende a pugni proprietario: arrestato 36enne

Ieri pomeriggio poco prima delle 16.30, in Viale Milano, le Volanti della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto, in flagranza, di un cittadino tunisino (classe 85) responsabile di una rapina in danno di altro extracomunitario.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine, ha cercato di asportare la bicicletta della vittima custodita sulla pubblica via ed ancorata ad una rastrelliera. Il proprietario, nel tentativo di impedire il furto, veniva aggredito dal malvivente che, dopo averlo colpito con un pugno al volto, datosi alla fuga, veniva immediatamente intercettato e tratto in arresto dalle Volanti in servizio. Ad assistere alla scena, infatti, un passante che ha subito contattato il 113. Le descrizioni e la testimonianza fornita agli Agenti ha consentito di rintracciarlo in una via limitrofa.

Al termine delle procedure di fotosegnalamento, è stato quindi associato al carcere di Vicenza a disposizione della A.G.