Tenta di fuggire a bordo di una bici: trovato con droga, telefono rubato e coltello

Verso le ore 20.30 di ieri, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio di “Volante” della Questura, transitando in Via della Pace, notavano un uomo a bordo di una biciletta che alla vista dei Poliziotti cercava repentinamente di allontanarsi.

Subito inseguito dai Poliziotti, lanciava a terra degli involucri di cellophane ed un coltello che venivano successivamente recuperati.

Dopo un breve inseguimento, l’uomo veniva bloccato e perquisito sul posto. In suo possesso veniva trovato un telefono smartphone risultato rubato.

Veniva quindi accompagnato in Questura, identificato per R. D., cittadino tunisino del 17 anni, e denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di oggetti atti ad offendere e ricettazione. E’ stato inoltre sanzionato per possesso di stupefacente.

Lo stupefacente (4,80 grammi di hashish), il telefono ed il coltello sono stati sequestrati.