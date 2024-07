Tafferugli per L.R. Vicenza-Taranto: DASPO per 45 tifosi pugliesi violenti

Sabato 18 maggio, lo stadio “Romeo Menti” di Vicenza ha ospitato la semifinale di ritorno dei playoff di serie C tra L.R. Vicenza e Taranto, con un tutto esaurito sugli spalti e il passaggio del Vicenza al turno successivo.

Per garantire un afflusso regolare dei tifosi ospiti, tutti i veicoli dei supporter tarantini, inclusi bus e mezzi privati, erano stati indirizzati a Vicenza Est per essere parcheggiati, da cui i tifosi sarebbero stati trasportati allo stadio con bus navette della SVT.

Tuttavia, circa cinquanta ultras del Taranto, appartenenti alla frangia “GRADINATA”, hanno evitato di seguire le disposizioni e si sono diretti alla stazione F.S. di Padova, da dove hanno preso un treno regionale nel pomeriggio per arrivare a Vicenza ben quattro ore prima dell’inizio della partita, nel tentativo di eludere i controlli.

Giunti alla stazione ferroviaria di Vicenza senza segni distintivi del Taranto, si sono diretti verso lo stadio “R. Menti”. All’altezza di contrà Porton del Luzzo, alcuni di loro si sono travisati e armati di cinture e un’asta con una bandiera arrotolata. Continuando verso lo stadio, hanno incontrato tifosi vicentini in contrà della Piarda, generando una rissa prontamente interrotta dall’intervento della polizia.

I tifosi vicentini, conoscendo meglio il territorio, sono riusciti a fuggire rapidamente, mentre gli ultras tarantini sono stati identificati grazie agli agenti della Polizia di Stato del II Reparto Mobile di Padova. Dodici di loro sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Il Questore Sallustio ha avviato il procedimento per l’emissione del D.A.S.P.O. (divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) per tutti i 45 identificati. La notifica dei provvedimenti è attualmente in corso a Taranto.

Sono in corso ulteriori indagini per individuare i responsabili di altre condotte illecite durante e dopo l’incontro, tra cui il possesso, l’accensione e il lancio di materiale pirotecnico, e il danneggiamento dei bagni e dei seggiolini della curva nord. Ulteriori dettagli saranno forniti una volta definiti i singoli provvedimenti.