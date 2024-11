Recoaro Terme festeggia Daniele Orsato

Recoaro Terme dedica una serata all’arbitro internazionale Daniele Orsato, in omaggio alla sua carriera chiusa solo la scorsa estate con l’avventura degli Europei di Germania.

L’Amministrazione recoarese e la sezione scledense dell’Associazione Italiana Arbitri danno appuntamento a sabato 16 novembre, alle 20.30 al Teatro Lux di Recoaro.

La serata, condotta dal Direttore del Giornale di Vicenza Marino Smiderle, vedrà tra gli ospiti, oltre ad Orsato, il componente nazionale AIA Antonio Zappi, il ds Sergio Gasparin, l’allenatore Fabio Viviani e l’ex presidente del Vicenza Calcio Pieraldo Dalle Carbonare.

«Daniele Orsato è per il paese motivo di orgoglio – è il commento del Sindaco Armando Cunegato – ambasciatore del nome di Recoaro in tutto il mondo, ma soprattutto emblema dello sport sano e rispettoso delle regole. Già in altre occasioni abbiamo avuto il piacere di festeggiare i successi raggiunti sui maggiori campi di calcio e anche in questo frangente sono certo ci sarà molto da raccontare, in compagnia di chi ha conosciuto Daniele dentro e fuori dal campo.»

«Sono fiero di partecipare alla tavola rotonda in onore di Daniele Orsato – spiega Michele Dalla Vecchia, presidente della sezione AIA di Schio – negli ultimi decenni Daniele è stato il miglior arbitro italiano che tutti i giovani vorrebbero imitare. Non dobbiamo dimenticare che nel 2020, ha ricevuto il premio internazionale “World’s Best Referee” come miglior arbitro del mondo. Viene continuamente chiamato nelle sezioni italiane, accompagnato spesso dal mentor sezionale Natalino Tagliapietra, per tenere lezioni tecniche in quanto Daniele è un grande motivatore per i giovani arbitri.»

Orsato è tesserato con la sezione dell’Associazione Italiana Arbitri “Aldo Frezza” di Schio, sotto la cui egida ha iniziato la sua attività nel dicembre del ’92, approdando con impegno al calcio internazionale nel 2010. Cinque anni più tardi si conquista anche la categoria dei fischietti “elite”.

Il recoarese ha all’attivo 102 gare di Lega PRO, 45 di Serie B, 290 di Serie A ed è attualmente l’unico arbitro ad aver diretto tre finali consecutive di Coppa Italia, dal 2013 al 2015.

In Champions ha diretto 57 match, tra cui spiccano la finale 2020 (PSG vs Bayern Monaco) e le semifinali 2021 (Chelsea vs Real Madrid) e 2022 (Real Madrid vs Manchester City), dato che lo consacra a fischietto italiano con più presenze nella massima serie calcistica europea.

Restando in campo internazionale, nel 2021 è nel team di arbitri convocati a dirigere il campionanto UEFA EURO 2020, che era stato posticipato a causa della pandemia. L’anno successivo vola in Qatar per il Mondiale. Nel 2024 è in Germania per quello che sarebbe stato il suo ultimo Europeo. Ufficialmente si dimette dal ruolo di arbitro lo scorso agosto. Nella top ten degli arbitri mondiali, è stato insignito del massimo riconoscimento a livello globale nel 2020 dall’IFFHS, arrivando secondo poi nel 2023.

La serata è aperta al pubblico fino a raggiungimento dei posti disponibili.