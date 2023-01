Tafferugli e aggressione a dirigente Digos durante Hockey Asiago – Bolzano: Daspo per 2 ultras

Severamente puniti dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori i 2 ultras della Squadra di Hockey di Bolzano che lo scorso 3 gennaio avevano aggredito e ferito il Dirigente del Servizio di Ordine Pubblico al termine dell’incontro tra “MIGROSS SUPERMERCATI ASIAGO HOCKEY” e “H. C. BOLZANO FOXES”.

A seguito dei loro comportamenti violenti i due bolzanini – D. D. di anni 36, e A. O. di anni 39 – erano stati arrestati per i reati di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e trattenuti nelle Camere di Sicurezza della Questura a disposizione del Pubblico Ministero in attesa dell’Udienza avanti al Giudice del Tribunale di Vicenza.

Nell’occasione, i due individui avevano colpito al volto con un pugno il Funzionario della DIGOS, provocandone la rottura degli occhiali e lesioni giudicate guaribili in 5 giorni di prognosi dai Sanitari del Pronto Soccorso cittadino.

In considerazione di quanto accaduto il Questore Sartori ha emesso nei confronti di A. O. e D. D. 2 Daspo per la durata di 5 anni e 2 Fogli di Via Obbligatorio dal Comune di Asiago per la durata di 3 Anni. Per tutto questo periodo costoro non potranno far ingresso nel Comune di Asiago, ed in caso contrario verranno denunciati alla Autorità Giudiziaria.

“E’ inammissibile – ha tenuto a precisare il Questore – che un evento sportivo possa essere usato come pretesto, da parte di una minoranza di individui tristemente noti alle Forze dell’Ordine, per porre in essere preordinati, organizzati atti di violenza che hanno comportato il ferimento di un nostro Dirigente. Quello che è avvenuto nei giorni scorsi ad Asiago non è altro che una deprecabile manifestazione di insofferenza violenta nei confronti della Legge e delle Istituzioni, ed ha creato non poca preoccupazione tra i presenti: per questo motivo ho deciso di intervenire con fermezza. Tali atti di violenza non sono tollerabili, e come tali sono stati valutati e sanzionati.”