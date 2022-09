SVT – Quasi 10 mila richieste per il Bonus Trasporti

L’Azienda ha smaltito le richieste arretrate e attualmente sta rispondendo agli utenti

già nell’arco di 24 ore. Il presidente Simone Vicentini: «Chi ha atteso per sottoscrivere l’abbonamento annuale è ancora in tempo per beneficiare del bonus»

Dal 1 settembre a oggi sono state già 9.590 le richieste di convalida del Bonus Trasporti arrivate a SVT, e il numero sale a 10.522 se si considerano tutte le e-mail alle quali l’Azienda ha risposto nei giorni scorsi, considerando anche quelle con richieste di informazione e assistenza, con un prevedibile picco di domande pochi giorni prima dell’inizio delle scuole. Un picco che però è già stato smaltito: attualmente infatti gli operatori dedicati messi a disposizione da SVT stanno rispondendo alle nuove richieste nel giro di 24 ore.

«È stato un grande sforzo organizzativo, che ha comportato anche dei costi aggiuntivi per l’Azienda – sottolinea il Presidente Simone Vicentini – dovendo mettere in campo delle risorse dedicate, ma era importante dare una risposta il più rapida possibile agli utenti. Rispetto alle oltre 9.500 richieste pervenute, più di 8.700 utenti hanno ricevuto un riscontro positivo, potendo così acquistare un abbonamento a prezzo scontato. Sconto che, voglio ricordarlo, è massimo nel caso in cui si opti per l’abbonamento annuale, e che si aggiunge al vantaggio economico intrinseco in questa tipologia di abbonamento. Segnaliamo dunque agli utenti che ancora non hanno fatto richiesta del bonus trasporti che c’è tutto il tempo per sottoscrivere l’abbonamento annuale con l’agevolazione prevista dal Ministero».

Sul sito di SVT è possibile trovare tutte le istruzioni circa la procedura da seguire.